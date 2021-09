Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros coup dur est confirmé pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 septembre 2021 à 17h15 par B.C.

Touché face à Bruges ce mercredi, Kylian Mbappé ne devrait pas être opérationnel pour affronter l’OL ce dimanche.

Pour la première du trio Messi-Neymar-Mbappé, le PSG n’a pas brillé sur la pelouse de Bruges cette semaine. En ouverture de cette nouvelle saison de Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé le match nul face aux Belges (1-1) et devront se reprendre contre Manchester City le 28 septembre prochain. Mais le PSG a connu un autre coup dur avec la blessure de Kylian Mbappé, sorti avant l’heure de jeu ce mercredi après un coup à un orteil du pied du gauche. Si aucune fracture ou fissure n’est à déplorer pour Kylian Mbappé, ce dernier devrait malgré tout rater le choc face à l’OL en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Pas de Mbappé face à l’OL ?