PSG - Malaise : Retraite, Brésil… Daniel Riolo dézingue Neymar pour sa sortie !

Publié le 12 octobre 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que Neymar a confié que sa carrière internationale pourrait prendre fin après la Coupe du monde 2022n Daniel Riolo estime que le discours tenu par le Brésilien est très inquiétant.

Les mots prononcés par Neymar à l’occasion d’un entretien accordé à DAZN ont eu de quoi interpeller de nombreux observateurs. En effet, au cours de celui-ci, le numéro 10 du PSG explique clairement que le Mondial 2022 pourrait être son dernier dans la mesure où il ne sait pas s’il sera encore suffisamment fort mentalement pour s’occuper du football. De tels mots soulèvent un vrai sujet, à savoir celui de la dépression chez les sportifs de haut niveau, soumis à une forte pression depuis leur plus jeune âge.

« Je trouve que c'est très très inquiétant »