PSG - Malaise : Pochettino, Mbappé... Riolo a choisi son côté !

Publié le 21 septembre 2021 à 0h15 par A.C.

Daniel Riolo a réagi à la polémique grandissante autour de la décision de Mauricio Pochettino de sortir Lionel Messi à quinze minutes de la fin du match entre le PSG et l’OL (2-1).

On ne parle que de ça ce lundi. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur l’Olympique Lyonnais lors de la 6e journée de Ligue 1 (2-1), la presse française comme étrangère se concentre sur la sortie du terrain de Lionel Messi, survenue autour de la 76e minute de jeu. La star argentine a en effet clairement exprimé son mécontentement au moment de se faire remplacer par Achraf Hakimi, avec Mauricio Pochettino qui a tenté d’étouffer la polémique naissant dès la fin du match. « Après les efforts qu'il a fallu à l'équipe pour revenir à 1-1, nous avions besoin de maintenir l'équilibre défensif » a expliqué le coach du PSG, en conférence de presse. « Hakimi pouvait nous l’offrir, sans renoncer à rejoindre le camp adverse pour recevoir le ballon et tenter de marquer un second but afin de gagner le match ». Cela n’a pas suffi à calmer les choses, bien au contraire...

« Hier, je pense que c'est Pochettino qui gagne le match »