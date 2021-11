Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un nouveau message à ses détracteurs !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors qu’il est vivement critiqué par les observateurs du PSG, Mauricio Pochettino a tenu à défendre son travail réalisé au sein du club de la capitale.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a quelque peu perdu du crédit chez les observateurs du club parisien. Ces derniers lui reprochent effectivement le jeu pratiqué par son équipe qui est tant jugé ennuyeux, tantôt jugé comme étant trop basé sur des individualités et non sur un véritable collectif. En clair, la patte de l’Argentin n’est que trop peu visible depuis son arrivée selon le diagnostic effectués par beaucoup. Seulement voilà, l’entraineur du PSG n’est pas ce cet avis, et il a donc tenu à se défendre ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du FC Nantes au Parc des Princes.

« L'équipe a une identité »