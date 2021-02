Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Resplendissant mardi soir lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone au Camp Nou (4-1), Kylian Mbappé a fait taire de nombreuses critiques à son égard. Pierre Ménès a tenu à répondre aux détracteurs de la star parisienne après sa prestation grandiose.

Kylian Mbappé aura été magique ce mardi soir. Sur la pelouse du FC Barcelone, il a été l’un des acteurs majeurs de la large victoire du PSG (4-1). Ayant été juste pratiquement du début à la fin de la rencontre, avec un triplé à la clé, la star parisienne a pris ses responsabilités en l’absence de Neymar et Di Maria. Régulièrement critiqué ces dernières semaines, Mbappé a mis à mal la défense du Barça par ses dribbles et ses accélérations. L’attaquant de 22 ans a démontré toute sa classe et a, par la même occasion, fait taire plusieurs de ses détracteurs. Après Antoine Griezmann, c'est Pierre Ménès qui est monté au front pour saluer la prestation sublime du numéro 7 du PSG.

« On l’a tellement critiqué, certains supporters parisiens voulant même le voir partir »