PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… L’énorme sortie de Riolo sur Pochettino !

Publié le 27 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il soit sous le feu des critiques, Mauricio Pochettino n'est pas le principal problème au PSG selon Daniel Riolo.

Malgré des résultats plus que convaincants depuis le début de saison puisque le PSG n'a pas perdu qu'un seul match, Mauricio Pochettino est vivement critiqué. Il faut dire qu'il peine à poser sa patte sur le jeu parisien et le collectif est très pauvre. Malgré tout, Daniel Riolo estime que le problème du PSG ne vient pas de l'entraîneur mais bien du comportement de certains joueurs.

«Pochettino n’est pas le vrai problème du PSG»