PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Pochettino reçoit un incroyable message !

Publié le 26 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a décidé de prôner l'alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Fabien Barthez reconnaît qu'il n'aurait jamais accepté cette situation.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat arrivait à échéance à l'AC Milan. Par conséquent, Mauricio Pochettino a été confronté à un sacré casse-tête puisqu'il disposait déjà d'un grand gardien avec Keylor Navas. Et le technicien argentin a décidé de prôner l'alternance entre ses deux portiers qui se partagent le temps de jeu. Un choix qui semble payant jusque-là, mais Fabien Barthez reconnaît que durant sa carrière, il n'aurait jamais accepté de partager son poste.

L'incompréhension de Barthez