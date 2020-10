Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi monte au créneau face aux critiques !

Publié le 30 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Souvent critiqué pour ses performances, mais également pour son style de jeu, Mauro Icardi a décidé de répondre à ses détracteurs.

Prêté par l'Inter Milan il y a un an, Mauro Icardi s'est définitivement engagé avec le PSG durant le mois de mai. Leonardo a effectivement décidé de lever son option d'achat estimée à 50M€, hors bonus. Et pourtant, après une première de saison dernière très convaincante, l'Argentin a connu des difficultés, revenant notamment hors de forme après le confinement. Depuis le début de saison, il n'a pas totalement rassuré, et son style de jeu continue de susciter les interrogations puisqu'il touche très peu de ballons par match. Mais il a tenu à répondre aux critiques.

«Mon jeu a toujours été comme ça»