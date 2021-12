Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos lâche un indice pour le retour de Neymar !

Publié le 13 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Neymar est actuellement blessé à une cheville, Marquinhos a expliqué que l’objectif de son coéquipier est clairement d’être là pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Depuis deux semaines, Neymar est d’ores et déjà tourné vers son année 2022. En effet, victime d’une grosse entorse à la cheville gauche contre Saint-Etienne, l’international brésilien de 29 ans a du tirer un trait sur toute la fin de l’année civile 2021. Désormais, le numéro 10 du PSG devrait effectuer son retour à la compétition au cours du mois de janvier et sera donc vraisemblablement présent en février pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et c’est justement l’objectif que ce serait fixé Neymar si l’on en croit les propos tenus par Marquinhos.

« Il travaille pour revenir pour la Champions League »