PSG - Malaise : Le message lourd de sens de l’entourage de Neymar sur les critiques…

Publié le 19 octobre 2021 à 10h10 par Th.B.

Pointé du doigt au Brésil alors que ses performances sont bien au-dessus de ses sorties avec le PSG en ce début de saison, Neymar semble être un profond problème sur ses terres natales. De quoi pousser son entourage à rester dans une complète incompréhension au vu de son palmarès avec la Seleção.

Au fil du temps, la relation entre Neymar et son Brésil qui est pourtant ses terres natales et où il met régulièrement les pieds à l’occasion des trêves internationales, s’est particulièrement dégradée. Et dernièrement, elle semblerait en être arrivée à un point de non-retour. De quoi pousser Neymar à clairement faire savoir à l’occasion d’un entretien à DAZN qu’il pourrait faire une croix sur sa carrière internationale dans la foulée du Mondial 2022 au Qatar, soit à l’aube de ses 31 ans. Une retraite prématurée qui n’a pas manqué de faire réagir Galvao Nueno qui travaille pour TV Globo et qui a traité le numéro 10 du PSG « d’idiot ». Pour rappel, Neymar s’en était déjà pris aux consultants et journalistes brésiliens en septembre dernier lorsqu’ils se montraient particulièrement critiques envers l’attaquant du PSG.

« On ne comprend pas ce que les gens veulent de lui »