PSG - Malaise : Le constat accablant de cette légende du club sur Mbappé...

Publié le 4 mars 2020 à 1h45 par A.M.

Critiqué pour son comportement et loin d'être le chouchou du Parc des Princes, Kylian Mbappé est régulièrement pointé du doigt ces dernières semaines. Une situation commentée par Luis Fernandez.

Depuis quelques semaines, le comportement de Kylian Mbappé est pointé du doigt. Entre son accrochage avec Thomas Tuchel lors de son remplacement contre Montpellier ou encore son agacement lorsqu'Edinson Cavani préfère frapper plutôt que lui faire une passe durant la rencontre contre les Girondins de Bordeaux, l'attaquant du PSG ne manque pas d'être critiqué. Son comportement agace au point de répondre à une banderole des supporters parisiens reprochant aux stars du club d'avoir peur de gagner. Par conséquent, Kylian Mbappé est loin d'être le chouchou du Parc des Princes, au contraire de Luis Fernandez à son époque. Ce dernier dresse d'ailleurs un constat sur la situation du numéro 7 du PSG.

«Tu es aussi jugé sur ce que tu renvoies»