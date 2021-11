Foot - PSG

PSG - Malaise : L'annonce de Pochettino sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 23 novembre 2021 à 20h15 par A.D.

Présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City, Sergio Ramos n'a jamais été aussi proche de retrouver la compétition. Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a lâché ses vérités sur la situation de son numéro 4.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a pas encore pu disputer la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Peu épargné par les pépins physiques, l'ancien capitaine du Real Madrid a manqué plusieurs semaines de compétition au PSG. Et alors qu'il figure dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Manchester City ce mercredi, Sergio Ramos est on ne peut plus proche de faire ses débuts avec le PSG. Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a entretenu le suspens sur la possibilité de voir Sergio Ramos jouer ses premières minutes sous le maillot parisien face aux Citizens .

«On verra bien s'il joue et quand il aura l'occasion de jouer»