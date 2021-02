Foot - PSG

PSG - Malaise : Sorties, fêtes... La réponse cash de Neymar à ses détracteurs !

Publié le 2 février 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que Neymar est fréquemment pointé du doigt pour son amour pour la fête, le numéro 10 du PSG a tenu à répondre à toutes les criques qu’il subit à ce sujet.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar est comme attendu devenu le leader offensif du club de la capitale. Cependant, s’il fait quasiment l’unanimité sportivement parmi les observateurs de l’écurie parisienne, certains ne manquent pas de critiquer son hygiène de vie et son appétence pour la fête. En effet, à leurs yeux, cela pourrait finir par nuire à la carrière de Neymar et à ses performances. Seulement voilà, le Brésilien qui soufflera ses 29 bougies le 5 février prochain a tenu à se défendre en affirmant qu’il sait parfaitement se doser. Plus encore, le numéro 10 du PSG estime que cela lui permet de se divertir pour penser à autre chose que le football par moment.

« Je sais quand je peux et quand je ne peux pas faire la fête »