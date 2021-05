Foot - PSG

PSG - Malaise : La décision est déjà prise pour Mbappé face à Manchester City ?

Publié le 4 mai 2021 à 8h45 par D.M.

Touché au mollet, Kylian Mbappé pourrait bien disputer la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City ce mardi soir.

A quelques heures de la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City, l’incertitude règne toujours autour de Kylian Mbappé. Touché au mollet droit, le joueur français n’était pas dans le groupe pour la réception du RC Lens et n'est pas certain de disputer la rencontre de C1. Interrogé sur la forme physique de Mbappé ce lundi, Mauricio Pochettino a fait part de son inquiétude et a annoncé qu’une décision sera prise ce mardi : « On doit l’évaluer aujourd’hui. Il va faire un entraînement individuel, pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain. On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision. Est-ce que je suis inquiet ? Bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures ».

Mbappé pourrait jouer face à Manchester City