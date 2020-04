Foot - PSG

PSG - Malaise : Face aux critiques, Mbappé reçoit le soutien d’une vieille connaissance

Publié le 10 avril 2020 à 23h45 par Th.B.

Pointé du doigt pour ses attitudes et particulièrement cette saison avec ses altercations sur le bord du terrain avec son entraîneur Thomas Tuchel au PSG, Kylian Mbappé a été défendu par Tiémoué Bakayoko, son ancien coéquipier à l’AS Monaco.

Sorti en cours de jeu le 1er février dernier face à Montpellier, match que le PSG avait remporté 5 buts à 0, Kylian Mbappé n’avait pas caché son mécontentement et l’avait fait savoir à Thomas Tuchel à sa sortie, dans la zone technique de l’entraîneur allemand. Une attitude qui a fait beaucoup parler, d’autant plus que Mbappé n’en était pas à son coup d’essai vu qu’il s’était agacé de ses remplacements auparavant. La pépite du PSG a donc été critiquée par certains observateurs par la suite. Ancien coéquipier de Mbappé à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko est monté au créneau pour le champion du monde tricolore.

« Les critiques auxquelles il doit faire face aujourd'hui, je vois ça comme une sorte de passage obligé »