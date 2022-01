Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Ibrahimovic interpelle Pochettino !

Publié le 22 janvier 2022 à 23h45 par A.D.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino alterne entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Interrogé sur la concurrence entre les deux gardiens du PSG, Zlatan Ibrahimovic a fait clairement savoir que l'Italien était le meilleur.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma au Milan AC pour le recruter librement et gratuitement. Alors que Keylor Navas était déjà dans le club de la capitale, Mauricio Pochettino se retrouve au coeur d'un énorme casse-tête pour choisir son gardien numéro 1. Incapable de trancher, le coach du PSG met en place une parfaite alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Interrogé sur la rivalité entre ces deux portiers, Zlatan Ibrahimovic a affirmé qu'il n'y avait pas débat pour lui : l'Italien est le meilleur.

«Donnarumma est le plus fort du monde»