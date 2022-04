Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo dézingue Lionel Messi et Neymar !

Publié le 25 avril 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Suite au titre de champion remporté par le PSG ce samedi, Daniel Riolo s’est lâché à propos de Lionel Messi et Neymar.

Ce samedi, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul face au RC Lens (1-1). Un résultat toutefois suffisant pour assurer au club de la capitale le titre de champion de France, le 10ème de son histoire. Toutefois, l’ambiance était particulière au coup de sifflet final avec les supporters du PSG qui n’ont pas voulu célébrer avec les joueurs. Et l’inverse était également vraie comme l’a relevé Daniel Riolo, qui a ainsi taclé Lionel Messi et Neymar.

« Neymar, on en parle pas »