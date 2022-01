Foot - PSG

PSG - Malaise : Dani Alves se livre sur les difficultés de Neymar au PSG !

Publié le 25 janvier 2022 à 21h45 par T.M.

Au PSG, l’aventure de Neymar a été marqué par des hauts et beaucoup de bas. Des difficultés d’ailleurs évoquées par Dani Alves, qui a côtoyé son compatriote à Barcelone puis à Paris.

En 2017, Neymar a posé ses valises au PSG moyennant 222M€. Devenu le joueur le plus cher de l’histoire suite à son arrivée du FC Barcelone, le Brésilien était donc très attendu, mais l’aventure parisienne n’a pas été la plus simple. En effet, les difficultés ont été nombreuses entre les difficultés d’adaptation, lui qui avait d’ailleurs voulu retourner au FC Barcelone, ou encore les grosses blessures. Cela n’a donc pas été simple pour Neymar et ce mardi, à l’occasion du documentaire Netflix sur le Brésilien, Dani Alves a évoqué ces moments difficiles.

« Chaque changement requiert une période d’adaptation »