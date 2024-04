PSG : Malaise confirmé entre Mbappé et Luis Enrique

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la connexion n’est plus aussi fluide qu’auparavant. En atteste la gestion du temps de jeu du Français par l’entraîneur du PSG qui irait même jusqu’à le traiter comme un joueur lambda d’après L’Équipe. L’avenir est préparé par Enrique et les échanges seraient moindres.

Kylian Mbappé a pris les devants en annonçant trois mois et demi avant la fin de la saison son départ du PSG à son président Nasser Al-Khelaïfi et à l’équipe entraînée par Luis Enrique. Mais depuis cette décision révélée au grand jour, tout a changé pour Kylian Mbappé. Et notamment sa relation avec l’entraîneur espagnol.

Luis Enrique fait comme si Kylian Mbappé n’était plus là ?

Comme L’Équipe le souligne dans ses colonnes du jour, Luis Enrique, au niveau du management de Kylian Mbappé et de ses choix tactiques, semble avoir relégué le meilleur buteur de l’histoire du PSG au rang de joueur lambda. Et Enrique ne s’en est pas caché en argumentant vouloir « préparer l’avenir ». Le quotidien sportif explique même, en allant plus loin, que l’entraîneur du PSG ferait comme si Mbappé n’était ni l’avenir ni le présent du club en interne. Comme s’il n’était déjà plus là ?

Mbappé n’a pas la mémoire courte et se rappelle du soutien d’Enrique pendant le loft