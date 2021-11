Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette révélation sur le calvaire de Sergio Ramos à Paris…

Publié le 3 novembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Outre ses problèmes physiques qui l’éloignent des terrains et l’empêchent de faire sa grande première au PSG, Sergio Ramos ne parviendrait pas à trouver un domicile répondant à ses critères. Une situation à la fois sportive et personnelle qui agacerait l’ancien capitaine du Real Madrid.

Recruté à l’intersaison alors que son contrat au Real Madrid était arrivé à expiration, Sergio Ramos a débarqué au PSG tout en étant diminué à un genou. Certes, les retours de sa visite médicale ont été bons, lors de laquelle l’ex-défenseur du Real Madrid aurait d’ailleurs impressionné le staff médical. Cependant, le staff en question aurait relevé un problème à son genou et ladite douleur se serait désormais déplacée dans son mollet. Ce pépin physique est la raison pour laquelle Ramos n’a toujours pas pu disputer son premier match avec le PSG bien que son arrivée remonte à présent à quatre mois.

Sergio Ramos broierait du noir à Paris…