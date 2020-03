Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce joueur de Ligue 1 qui prend position pour Thiago Silva avant Dortmund !

Publié le 9 mars 2020 à 1h15 par A.D.

Blessé depuis la réception de Bordeaux, Thiago Silva travaillerait d'arrache-pied pour être apte à jouer contre Dortmund. Dante, défenseur de l'OGC Nice, s'est prononcé sur les chances de voir son compatriote disputer le huitième de finale retour entre le PSG et le BVB.

Thiago Silva sera-t-il de la partie face au Borussia Dortmund ? Le 23 février dernier, le capitaine du PSG s'est blessé et a dû quitter le terrain face aux Girondins de Bordeaux. Annoncé forfait pour la réception du BVB ce mercredi, Thiago Silva tenterait le tout pour le tout pour pouvoir disputer cette rencontre on ne peut plus décisive de la saison. Invité sur le plateau du Canal Football Club , Dante a analysé les chances de voir Thiago Silva fouler la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir.

«Je pense qu’avec tout son vécu, il pourra jouer s’il se sent bien»