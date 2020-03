Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur Thomas Tuchel en interne !

Publié le 7 mars 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que sa gestion faisait l'unanimité la saison dernière, Thomas Tuchel est cette fois-ci pointé du doigt en interne, notamment pour la différence entre les titulaires et les remplaçants.

La situation de Thomas Tuchel semble se fragiliser. Et pourtant, la saison dernière, le technicien allemand était salué pour la gestion de son effectif et notamment sa calinothérapie. Toutefois, cette saison, la situation est bien différente. En effet, l'entraîneur du PSG est pointé du doigt concernant le temps de jeu de certains joueurs, et le cas Abdou Diallo est notamment intrigant. Disponible depuis une semaine, le défenseur français recruté pour 32M€ l'été dernier était en tribunes contre l'OL et n'était pas prévu dans le groupe qui se déplaçait à Strasbourg avant que le match ne soit reporté.

«La fracture semble plus grande que l'an passé»