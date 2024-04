PSG : Malaise avec Luis Enrique, son calvaire continue

Alexis Brunet

Face au FC Barcelone, le PSG ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, qui sera suspendu. Luis Enrique doit donc lui trouver un remplaçant. Le coach parisien hésiterait entre Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, et Marquinhos. Nordi Mukiele ne fait pas partie de cette liste, lui qui joue très peu sous les ordres du technicien espagnol.

Assurément, une grande partie de la saison du PSG va se jouer le mercredi 10 avril. Le club de la capitale a rendez-vous avec le FC Barcelone, en quart de finale aller de Ligue des champions. Même si la rencontre n'est pas décisive, un bon résultat permettra aux Parisiens d'aborder au mieux la manche retour, qui aura lieu le 17 avril, en Espagne.

Achraf Hakimi ne pourra pas aider le PSG

Contre le FC Barcelone, Luis Enrique ne pourra pas s'appuyer sur toutes ses stars. En défense, c'est Achraf Hakimi qui manquera à l'appel. Le Marocain n'est pas blessé, mais suspendu, à cause d'une accumulation de cartons jaunes. L'entraîneur du PSG va donc devoir choisir qui remplacera le latéral, et plusieurs possibilités sont envisagées.

Nordi Mukiele n'est pas une solution