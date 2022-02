Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau coup dur pour Pochettino avant le Real Madrid !

Publié le 8 février 2022 à 22h18 par La rédaction mis à jour le 8 février 2022 à 22h19

Touché à un adducteur, Leandro Paredes manquera la réception de Rennes et est incertain pour le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.