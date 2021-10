Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le choc contre l'OM, le clan Neymar fait passer un message en privé !

Publié le 21 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

Touché aux adducteurs et absent contre le RB Leipzig, Neymar récupère et son entourage est optimiste concernant la présence du Brésilien au Vélodrome dimanche.

Absent contre Angers vendredi à cause de la trêve internationale, Neymar est revenu blessé et était absent contre le RB Leipzig mardi. Malgré tout, Mauricio Pochettino se montrait assez rassurant concernant l'état de son numéro 10. « Il a un petit problème. Je pense qu'il faut le préserver plusieurs jours. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible », assurait-il au micro de Canal+ . Toutefois, le temps presse puisque le PSG se déplace à Marseille dimanche pour y défier l'OM. Et pour le moment, Neymar est toujours incertain pour ce choc.

L'entourage de Neymar confiant ?