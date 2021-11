Foot - PSG

PSG - Malaise : Au cœur des rumeurs, Mauro Icardi envoie un énorme message à Wanda Nara !

Publié le 6 novembre 2021 à 20h15 par D.M.

Alors que la presse argentine évoque une nouvelle séparation avec Wanda Nara, Mauro Icardi a déclaré sa flamme à sa compagne sur les réseaux sociaux.

En brouille avec Wanda Nara ces dernières semaines, Mauro Icardi avait réussi à reconquérir le cœur de sa compagne. Mais la presse argentine a relancé le feuilleton. Selon le média Olé, le couple ne vivrait plus ensemble. Joueur du PSG, Mauro Icardi serait resté à Paris, tandis que Wanda Nara serait repartie à Milan. La femme, qui est aussi l’agent de l’attaquant, aurait même accordé un entretien à une journaliste des Los ángeles de la mañana pour officialiser sa séparation. « Je ne veux plus rien savoir ! A Paris je suis seule. Je veux être heureuse à nouveau. Je veux recommencer à travailler et je ne veux plus entendre parler de lui » aurait lancé Wanda Nara.

« Je t’aime Wanda Icardi »

De son côté, Mauro Icardi n’a fait aucune déclaration laissant penser qu’il s’est séparé de Wanda Nara. Bien au contraire, le joueur argentin a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il déclare sa femme à sa compagne. Le joueur du PSG a posté une photo avec Wanda Nara, accompagnée de ce message : « Je t’aime Wanda Icardi ». Une publication qui ne devrait pas mettre à terme aux nombreuses rumeurs.