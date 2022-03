Foot - PSG

PSG - Malaise : Après les sifflets du Parc, le clan Neymar contre-attaque !

Publié le 16 mars 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Pris en grippe par les supporters du PSG, Neymar est régulièrement pointé du doigt pour son attitude et son hygiène de vie. Un traitement injuste aux yeux de certains.

Le passage de Neymar au PSG est loin d’être un long fleuve tranquille depuis son arrivée en 2017. Entre blessures, velléités de départ, et contreperformances, l’international brésilien n’a jamais réussi à devenir le taulier qu’espéraient recruter les dirigeants parisiens pour 222M€, et la situation ne s’est guère améliorée ces dernières semaines. De nouveau touché à une cheville en novembre dernier, Neymar a effectué son retour à l’occasion du huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, mais sa présence n’a pas empêché le nouveau fiasco européen du PSG, dont Neymar est le symbole aux yeux des supporters. Dimanche contre Bordeaux, le numéro 10 du club de la capitale a dû disputer l’intégralité de la rencontre sous les huées et les chants injurieux, un moyen d’afficher un mécontentement profond à l’encontre d’un joueur notamment pointé du doigt pour son hygiène de vie jugée douteuse. Mais parmi les connaissances du Brésilien, on monte au créneau.

« Les gens ont une image de Neymar qui n’est pas la bonne »

Interrogé par Le Parisien , une personne de l’entourage de Neymar a tenu à mettre les choses au clair concernant l’hygiène de vie de l’attaquant de 30 ans. « Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée », confie-t-elle, des propos appuyés par un observateur des nuits parisiennes, affirmant quant à lui que Neymar n’était pas « de ceux (footballeurs) que l’on croise au bout de la nuit. » « Les gens ont une image de lui qui n’est pas la bonne , ajoute cette personne, membre du deuxième cercle du joueur selon Le Parisien . Neymar est quelqu’un de foncièrement gentil, généreux, très à l’écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n’est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible, il a besoin qu’on lui accorde de l’importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c’est important pour lui d’être apprécié. »

« Quand Lewandowski s’affiche à Paris deux jours avant un match de Ligue des champions, cela ne choque pourtant personne »