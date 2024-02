PSG : Macron met la pression sur Mbappé, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, la présence de Kylian Mbappé à l'Elysée n'est pas passée inaperçue. En effet, l'attaquant du PSG était présent en compagnie notamment d'Emmanuel Macron, de l'Emir du Qatar ou encore de Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune. Bien que l'avenir en club de l'attaquant n'ait pas été évoqué, sa présence à l'Euro et aux JO de Paris a bien pu être un sujet durant ce dîner.

Tel un chef d'Etat, Kylian Mbappé était présent à l'Elysée mardi soir pour un dîner qui réunissait notamment l'Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi ou encore Vincent Labrune, autour du Président Macron. L'attaquant du PSG, qui a déjà annoncé son départ à l'issue de la saison, n'a pas reçu de nouvelle offre du propriétaire du club parisien. D'ailleurs, son avenir n'a même été évoqué, Kylian Mbappé se contentant simplement d'affirmer qu'il n'avait pas encore signé au Real Madrid. Néanmoins, un autre sujet a pu être au cœur des discussions.

«Lui ont-ils mis la pression pour qu'il participe aux deux compétitions?»

Après avoir convaincu Kylian Mbappé de prolonger au PSG en 2022, Emmanuel Macron a-t-il tenté de faire le forcing pour que l'attaquant français dispute l'Euro et les JO de Paris l'été prochain ? C'est d'ailleurs la question que se pose le journaliste de la Cadena SER , Jordi Martí. « Avec ce dîner à l'Elysée, et le sujet des Jeux Olympiques, le sujet du Championnat d'Europe.... Lui ont-ils mis la pression pour qu'il participe aux deux compétitions ? », s'interroge-t-il au micro d' El Larguero .

