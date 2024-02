PSG - Qatar : Mbappé vanné pour son transfert ?

Benjamin Labrousse

Superstar du PSG et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a répondu favorablement à l’appel d’Emmanuel Macron qui l’a invité à l’Élysée ce mardi soir. Présent à un dîner auquel a également assisté l’émir du Qatar, propriétaire du club parisien, l’attaquant de 25 ans a eu le droit à un échange surprenant avec le président de la République française.

Kylian Mbappé mis à l’honneur. Ce mardi soir, l’attaquant du PSG arrivait sur le coup de 19h30 au niveau du parvis de l’Élysée. Invité par le président de la République Emmanuel Macron afin d’assister à un dîner regroupant plusieurs personnalités comme Tony Estanguet (président du COJO), Philippe Diallo (président de la FFF), ou encore Vincent Labrune (président de la LFP), Mbappé a également vu l’émir du Qatar être présent.

Trahi par le PSG, Mbappé prend une décision fracassante https://t.co/Yp44E9tAeR pic.twitter.com/sF36ltDM02 — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Accord annoncé entre la France et le Qatar sous l'œil de Mbappé

Tamim ben Hamad Al Thani, principal dirigeant de l’émirat situé au Moyen-Orient, mais également propriétaire du PSG, était ainsi invité par Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé lors de la soirée avoir conclu un accord avec le Qatar, qui s’est engagé à investir 10 milliards d’euros dans l’économie française d’ici 2030. Après avoir salué Brigitte Macron ainsi qu’Emmanuel Macron, Kylian Mbappé a échangé quelques mots avec l’émir du Qatar.

« Vous allez encore nous créer des ennuis »