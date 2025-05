PSG : Luis Enrique vers une autre équipe, c'est du jamais-vu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique avait opéré un large-turnover à Strasbourg. Le coach parisien avait lancé plusieurs jeunes dans le grand bain, dont Noham Kamara. L'entraîneur du PSG avait remarqué ses qualités au cours d'un de ses matches avec les U19.

Grande première pour Noham Kamara. Âge de 18 ans, le jeune milieu de terrain a disputé ses premières minutes de jeu avec le groupe principal à l’occasion du match face à Strasbourg samedi (2-1). Une jolie récompense pour le joueur, repéré il y a quelques semaines par Luis Enrique.

Un jeune a surpris Luis Enrique

« Il y avait un match de U19 auquel Luis Enrique avait assisté. Il avait tapé dans l’œil de Luis Enrique. Depuis, il le fait monter avec lui en équipe première. C’est l’un des seuls entraîneurs qui s’intéresse aux U19. On ne pourra pas dire que c’est une question de géographie puisque dans le Campus, il suffit de traverser une allée pour aller en bas » a confié Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien.

L'Espagnol se démarque de ses prédécesseurs

Il faut dire que depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis en place plusieurs passerelles entre l’équipe principale et celles des jeunes. Une première sous l’ère QSI. « Il y a dans le staff de Luis Enrique une personne chargée de faire la liaison avec celui des U19. Il y a un dialogue qui est permanent, et c’est une véritable nouveauté. Luis Enrique vient assister aux rencontres, avec son staff et Luis Campos. Il s’intéresse à ce qu’il se passe en-dessous. Il a un projet global » a déclaré le journaliste au micro d'Ici Paris