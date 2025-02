PSG : Luis Enrique vend la mèche pour son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il vient tout juste d'officialiser sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Luis Enrique s'est confié sans détour en conférence de presse sur son avenir au club. Et l'entraîneur espagnol laisse clairement entendre qu'il pourrait aller jusqu'au bout de son nouveau bail avant de changer d'air.

Vendredi soir, à l'occasion de la réception de l'AS Monaco en championnat (4-1), le PSG a officialisé toute une série de prolongations de contrat (Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes...), et notamment celle de son entraîneur, Luis Enrique. Le coach espagnol a rempilé jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, une signature qui était bouclée depuis maintenant plusieurs mois, mais le PSG attendait de boucler les autres prolongations avant d'annoncer la nouvelle.

Luis Enrique ravi de sa prolongation

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a réagi à sa prolongation de contrat au PSG : « Ma réaction ne peut qu’être positive. Depuis que nous sommes arrivés ici il y a un an et demi, avec mon staff, le club nous a toujours tout mis à disposition pour réussir dès le premier jour. Nous avons bénéficié de la confiance et du soutien nécessaires pour réussir de la part du président, du club et de la direction sportive. Pour l'entraîneur que je suis et le staff, cela ne fait que renforcer notre envie de poursuivre notre travail, de continuer à nous améliorer et de croire réellement que nous pouvons être les premiers à marquer l’histoire ici. C’est notre objectif et nous verrons bien si nous sommes capables de l’atteindre », indique le coach espagnol.

Un départ en 2027 ?

Et interrogé ensuite sur la possibilité de quitter le PSG en 2027, date du terme de son nouveau contrat, Luis Enrique n'a pas exclu cette possibilité : « Qui sait si je vais rester quatre ans ici ou non. Quand quelqu’un se sent bien et qu’il a la confiance des dirigeants, pourquoi pas, il ne faut pas se mettre de limite. C’est un club qui a toujours fait confiance à ses entraîneurs. Dans les dernières années, presque tous ses entraîneurs sont allés au bout de leur contrat. J’ai regardé avant de venir. Je suis très content du soutien dont on me fait part et j’espère que ça va continuer. Ce sera le cas si les résultats suivent. Nous verrons ce qu’il se passera à l’avenir », indique le coach du PSG. Affaire à suivre...