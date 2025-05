PSG : Luis Enrique va récupérer un tueur ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très belle saison avec le PSG, Nuno Mendes fait le bonheur de Luis Enrique. Devenu plus complet, le latéral gauche qui a prolongé son contrat jusqu’en 2029 à Paris continue de se montrer dangereux offensivement. Même si pour Vincent Guérin, le Portugais a encore de quoi devenir plus tueur devant les buts.

Encore jeune (22 ans), Nuno Mendes poursuit sa progression. Cette saison, le latéral gauche portugais a longtemps été cantonné à un rôle purement défensif, avant que Luis Enrique ne décide d’exploiter son plein potentiel en le faisant monter très haut sur le terrain. De par ses accélérations et ses projections, le numéro 25 du PSG crée beaucoup de danger. Auprès de l’Equipe, Vincent Guérin estime néanmoins que le Portugais peut devenir plus réaliste.

« Il a un espace de progression pour être capable d'être encore plus efficace »

« Ce qui me marque avec lui, bien au-delà de son activité incroyable et de son volume de jeu, c'est sa capacité à changer de rythme. Il y a cette accélération et grâce à ses appuis cette faculté à changer de rythme. À s'arrêter et à réaccélérer. Il a une bonne qualité de passe, mais il peut encore apporter davantage offensivement. On l'a vu frapper. Mais il a, je pense, dans ces zones-là, un espace de progression pour être capable d'être encore plus efficace », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (1992-1998).