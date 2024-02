PSG : Luis Enrique va accueillir un nouveau joueur

Jean de Teyssière

Le PSG devrait rapidement voir un retour tant attendu : celui de Sergio Rico. Gravement blessé en mai dernier à la suite d'une chute de cheval, le portier espagnol avait passé plusieurs jours dans le coma et personne n'était en mesure de savoir s'il pourrait continuer sa carrière. Finalement si et celui qui est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin prochain devrait retrouver le chemin de l'entraînement et découvrir Luis Enrique.

Sergio Rico n'est pas passé loin de la mort en le 28 mai dernier Une chute de cheval lors d'un pèlerinage dans le sud de l'Espagne lui a fait subir un anévrisme cérébral qui aurait pu être fatal. Placé dans le coma durant 26 jours, son état de santé avait inquiété le monde du football. Mais le gardien espagnol du PSG s'en est miraculeusement sorti et pourrait retrouver le chemin de l'entraînement.

«J'ai l'impression que mon corps est redevenu ce qu'il était avant»

Lors d'une interview accordée à DAZN en décembre dernier, Sergio Rico, le gardien du PSG, donnait des nouvelles sur son état de santé : « J’ai l’impression que mon corps est redevenu ce qu’il était avant. Dans ma tête, il n’y a pas d’autre idée que de redevenir gardien de but professionnel. Tous les médecins m’ont dit que je pouvais revenir sans problème. »

Sergio Rico, bientôt de retour à l'entraînement