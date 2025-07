PSG - Luis Enrique : Une armée débarque, l'avertissement est lâché !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le PSG a réalisé de sacrés exploits pour finir par remporter la Ligue des champions pour la première fois. Luis Enrique a mis en place un projet de qualité qui permet à ses hommes de jouer à un niveau incroyable. Sur les réseaux sociaux, les fans ont compilé une vidéo sur la stratégie que le PSG a adoptée à chaque match de Coupe du monde des clubs. Une tactique qui n'a rien de nouveau mais qui fait débat d'après Daniel Riolo.

En réalisant un parcours de rêve dans cette compétition, le PSG s'est donné le droit de défier Chelsea en finale du Mondial des clubs ce dimanche. Les hommes de Luis Enrique poursuivent leur dynamique étincelante et ont adopté une stratégie au coup d'envoi de chaque match : le joueur envoie le ballon le plus loin possible en touche du côté adverse pour mettre directement la pression. Une stratégie déjà vue dans l'histoire du football mais qui est parfois perçue comme une révolution pour les fans du PSG.

Le PSG n'a rien inventé Si cette tactique a de quoi surprendre, elle n'est pas nouvelle comme l'ont rappelé des centaines d'internautes sur X. En réponse à un avis de ce genre, Daniel Riolo dit qu'il faut faire attention à ne pas s'exposer face aux supporters parisiens. « Toi tu es fou… tu vas prendre un raid de l’armée qui pense que l’histoire du foot a commencé en janvier 2025…. Mon dieu le risque que tu prends » écrit-il ironiquement.