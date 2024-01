PSG : Luis Enrique sous le charme d'un phénomène ?

La rédaction

En seulement 28 minutes de jeu sous les couleurs du PSG cette saison, le jeune Senny Mayulu a déjà réussi à conquérir le cœur de nombreux observateurs, tout comme celui de son entraîneur, Luis Enrique. Capable d'évoluer un peu partout au milieu de terrain, le titi parisien possède un polyvalence qui ne laisse pas insensible le coach espagnol.

Avec le départ de nombreuses stars l'été dernier (Messi, Neymar, Verratti...), le PSG a offert des places à ses jeunes pousses. A l'instar de Warren Zaïre-Emery, devenu un titulaire indiscutable dans l'entre-jeu parisien en l'espace de seulement quelques mois, Senny Mayulu et Ethan Mbappé ont, eux aussi, eu droit à leurs moments de gloire.

Mayulu a inscrit son premier but en pro contre Orléans

Alors qu'ils n'avaient pas disputé la moindre minutes avec l'équipe première en 2023, les deux titis parisiens ont pu entrer en jeu face à Revel (9-0) et Orléans (4-1) en Coupe de France. Si les deux joueurs se sont mis en évidence, c'est surtout Senny Mayulu, auteur du dernier but du match contre Orléans, qui retient particulièrement l'attention.

Luis Enrique est séduit par Mayulu