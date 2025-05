PSG : Luis Enrique quitte Paris… pour l’Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, c’est un PSG extrêmement remanié qui s’est imposé sur la pelouse de Montpellier (1-4). Une victoire anecdotique pour le club de la capitale, déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines. Ce dimanche, Luis Enrique s’est quant à lui rendu en Espagne, et plus précisément à Barcelone dans le cadre d’une course cycliste.

Le PSG a réussi son pari. Dans une semaine marquée par la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale devait également avoir la tête à la Ligue 1, avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier pour l’avant-dernière journée du championnat ce samedi soir. Avec un groupe extrêmement remanié, et en l’absence de plusieurs titulaires, Paris s’est tout de même imposé plutôt largement (1-4).

Luis Enrique débarque à Barcelone pour une course

Cela n’a pas empêché Luis Enrique de quitter Paris pour l’Espagne. Ce dimanche, l’entraîneur du PSG s’est rendu à Barcelone, lui qui a remporté la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, afin de prendre part au « Corte Ingles », une course de 10 kilomètres, organisée par la fondation Xana, présidée par Luis Enrique et sa femme. 40 000 coureurs se sont ainsi réunis dans les rues de la capitale catalane aux côtés de l’entraîneur du PSG.

Sa fille Xana, toujours dans son esprit

« Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons de nous réveiller chaque jour, alors que de nombreuses familles souffrent et que de nombreux enfants sont hospitalisés », a expliqué Luis Enrique auprès de Esport3 après la course, lui qui en août 2019, a perdu sa fille Xana d’un cancer des os. « J'ai une mémoire incroyable, car ma fille adorait les fêtes et je suis sûre que là où elle est, elle en organise encore. Ma fille ne sera pas là physiquement, mais elle sera là spirituellement, et c'est très important pour moi », lâchait également Luis Enrique en conférence de presse avec le PSG il y a quelques semaines.