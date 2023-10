PSG : Luis Enrique le fracasse en direct, il vide son sac

Thomas Bourseau

Dimanche soir, dans la foulée de la victoire du PSG à Rennes (3-1), Luis Enrique s’est brièvement présenté sur le plateau de Free Ligue 1, un peu plus d’un mois après le succès parisien à l’OL au Groupama Stadium (4-1). Moment où la première friction entre Luis Enrique et Alexandre Ruiz remonte selon le journaliste de Free Ligue 1 qui s’est fait cartonner par le coach du PSG. Au micro de RMC, Ruiz s’est confié à coeur ouvert.

Dimanche, après la victoire du PSG à Rennes (3-1), Luis Enrique n’a pas aimé la question d’Alexandre Ruiz sur les détails à améliorer pour son PSG et a dégainé le message suivant. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre. Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses ».

«Revenir à la genèse qui est ce match face à Lyon»

Invité à réagir sur les antennes de RMC lors de Rothen s’enflamme , le journaliste de Free Ligue 1 Alexandre Ruiz a tout déballé en commençant par la genèse du problème. « Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Pour revenir à la genèse qui est ce match face à Lyon. Là où vous voyez juste, c’est que mon objectif en tant que journaliste c’est d’essayer d’apporter des éléments de réponse aux interrogations qu’ont les suiveurs, que nous pouvons lire sur les différents chats et réseaux sociaux. Plus, les interrogations que nous avons nous-mêmes, moi en tant que spectateur et les experts à mes côtés, en l’occurrence Rio (ndlr Mavuba) et Ludo (ndlr Giuly) sur Free Ligue 1. Quand on se retrouve au terme de la rencontre face à Lyon, vous le savez, on dispose de trois minutes. Le corps média du club se met à chaque fois aux côtés de l’intervenant pour nous faire signe de la main avec deux ou trois questions ou deux ou trois minutes. On sait bien que le cadre est réduit. Je précise dans l’entrée avec Luis Enrique « Quatre buts, super match, ok victoire ». Et je passe pour lui dire derrière avec le temps qui nous est imparti, d’aller chercher quel est l’objet de son travail dans les jours à venir pour préparer le match suivant. Donc je lui dis, avec les experts, « on a vu des détails avec notamment les ballons dans le dos de Marquinhos, Skriniar et compagnie et d’un super Donnarumma qui fait que le fait de l’avoir autant vu, montre qu’il y a quelques failles sur lesquelles on peut aller travailler ». Ça en fait, il ne l’a pas digéré ou mal interprété. Et de ce moment- là, il l’a gardé en tête. Et on s’est retrouvé hier. ».

«La première chose que je lui dis : « Chapeau »»

En outre, Alexandre Ruiz n’a pas manqué de souligner son commentaire positif après la victoire parisienne face à l’OM au Parc des princes fin septembre. « Sauf qu’entre les deux, il y a le match face à Marseille où on nous avons trouvé le Paris Saint-Germain très cohérent, très séduisant, et là sur ce match là, la première chose que je lui dis : « Chapeau », parce que c’était super et on a vu de bonnes choses. Sauf que ça, il ne va pas me le rappeler, il va me rappeler le match de Lyon. Et quand on se retrouve hier (ndlr dimanche), je trouve que c’est juste être cohérent dans la relation que nous partageons ».

«Quand il est arrivé, j’ai laissé tout d’abord Rio et Ludo poser la question»

Pour finir, Alexandre Ruiz s’est défendu en expliquant s’être mis volontairement en retrait, initialement, afin de ne pas attiser la moindre animosité, en vain. « J’ai fait une chose qui montrait dans ma volonté vis-à-vis de Luis Enrique que je respectais sa position et que je respectais ses propos. Quand il est arrivé, j’ai laissé tout d’abord Rio et Ludo poser la question. Je me suis placé en tant qu’interprète pour interpréter de façon simultané pour qu’il puisse comprendre parfaitement les questions et qu’il puisse s’exprimer parfaitement dans sa langue natale pour n’avoir aucun soucis d’expression de son sentiment ».

