PSG - Luis Enrique : Le changement inattendu !

L’ambiance est excellente au PSG depuis le début de la Coupe du monde des clubs. Si l’objectif est bien évidemment de remporter la compétition, Luis Enrique a donné des airs de colonie de vacances à ce séjour aux Etats-Unis. Le technicien espagnol apparaît d’ailleurs beaucoup plus détendu qu’à l’accoutumé depuis que le tournoi a commencé.

Luis Enrique a changé aux Etats-Unis

Comme le rapporte Le Parisien, même le technicien espagnol apparaît changé depuis le début de la Coupe du monde des clubs. D’ordinaire intransigeant et doté d’un caractère bien trempé, Luis Enrique semble plus serein, paisible, farceur et aimable depuis qu’il a débarqué aux Etats-Unis. L’entraîneur du PSG garde toutefois la même exigence avec ses joueurs et attend un investissement maximal de son effectif. Une bonne humeur et une décontraction s’ajoutent toutefois à cette détermination.