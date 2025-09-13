PSG : Luis Enrique lâche un message à ses joueurs, c'est la stupéfaction

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par Nice, Francesco Farioli a livré une anecdote révélatrice sur Luis Enrique, entraîneur du PSG. Impressionné par sa capacité d’analyse et sa réactivité, l'actuel coach de Porto raconte comment l’Espagnol a anticipé un coup de pied arrêté dès les premières secondes, illustrant une maîtrise tactique qui dépasse largement les standards habituels du football moderne.

Lors de son passage à Nice en 2023/2024, Francesco Farioli a eu l’occasion de croiser le PSG de Luis Enrique en championnat. Ce bref contact a marqué l’entraîneur italien, au point qu’il se souvienne encore de la scène avec précision.

« Il m'a stupéfait » Alors qu’il préparait un coup de pied arrêté, basé sur un système testé une seule fois lors d’un match amical estival, il a vu Luis Enrique intervenir immédiatement depuis le banc parisien. « Il m'a stupéfait. Une fois, à Paris, on a un coup de pied arrêté. J'ordonne alors un système que nous avions essayé une fois durant un match amical l'été. Lui voit les premiers mouvements, il saute du banc et prévient ses joueurs : "ils font le truc que je vous ai montré !". Une fois, en amical, et lui la connaissait » a confié Farioli.