PSG - Luis Enrique : La décision choc qui va faire du bruit...

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a écrit un gros chapitre de son histoire, en se qualifiant pour la deuxième finale de Ligue des Champions depuis celle de 2020 après sa double victoire sur Arsenal. Mais le plus dur va arriver, avec la préparation de la finale face à l’Inter, qui se déroulera le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich.

La fin de saison pourrait être parfaite. A la recherche d’une première Ligue des Champions dans son histoire, le PSG a réussi à passer en finale en éliminant coup sur coup Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Désormais, tous les yeux sont tournés vers la finale du 31 mai prochain, face à l’Inter.

Les rendez-vous du PSG

Mais ce rendez-vous n’est pas le seul pour les Parisiens ! Le 24 mai, soit précisément une semaine avant la Ligue des Champions, le PSG va affronter le Stade de Reims en finale de la Coupe de France. Et ce n’est pas tout, puisque d’ici là il y aura également deux journées de Ligue 1 avec le déplacement à Montpellier ce samedi et la réception de l’AJ Auxerre le 17 mai.

Luis Enrique met au repos ses cadres

Mais en ce qui concerne le Championnat, on pourrait bien ne pas y voir les grandes stars du PSG. RMC Sport nous apprend ce jeudi que Luis Enrique aurait accordé plusieurs jours de repos à ses joueurs, vraisemblablement de cinq à six jours. On ne devrait donc pas les voir face à Montpellier, avec une équipe remaniée qui est donc attendue.