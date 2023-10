PSG : Luis Enrique explose, il dévoile un conflit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme à son habitude, Luis Enrique s'est rendu auprès des journalistes pour livrer ses impressions après le match face à Rennes. Mais sur le plateau de Free Ligue 1, l'entraîneur du PSG a perdu son sang-froid. L'Espagnol n'a pas apprécié certaines questions d'Alexandre Ruiz et a quitté le plateau. Entre la presse et le coach, la relation a toujours été conflictuelle.

Luis Enrique avait tout pour être de bonne humeur. Son équipe avait battu Rennes sur sa pelouse (1-3), quelques jours après une défaite face à Newcastle. Mais c'est un Luis Enrique tendu qui est apparu sur le plateau de Free Ligue 1 après la rencontre. L'entraîneur du PSG n'a pas apprécié les questions d'Alexandre Ruiz et l'a fait savoir. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre (...) Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses » a-t-il confié avant de quitter le plateau. Un nouvel épisode dans le conflit qui oppose Luis Enrique à la presse.

« C’est une relation conflictuelle quasiment permanente

« C’est l’un des footballeurs et entraîneurs qui a eu le plus de problèmes avec la presse en Espagne, c’est une relation conflictuelle quasiment permanente. Il est connu pour être tout le temps en conflit avec la presse. Il l’était déjà comme joueur et c’est encore plus devenu une manière de fonctionner en tant qu’entraîneur puisqu’il doit faire plus de conférences de presse (...) Dans la même journée, tu voyais son attitude dédaigneuse avec les journalistes en conférence de presse et quelques heures plus tard, ce n’était plus la même personne sur Twitch » a rappelé Fred Hermel, qui connaît Luis Enrique depuis plusieurs années.

Un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui