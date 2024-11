PSG : Luis Enrique craque encore face à un journaliste

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Luis Enrique entretient une relation compliquée avec les médias. Et la conférence de presse d'après-match de ce samedi n'arrangera pas les choses. Le coach du PSG, victorieux d'Angers (2-4) n'a pas apprécié la remarque d'un journaliste, qui lui reprochait le manque d'efficacité de son équipe en seconde période.

Ce n’est un secret pour personne, Luis Enrique n’apprécie pas évoluer sur la scène médiatique. Son échange avec la journaliste de Canal + Margot Dumont après la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal avait mis en lumière le mauvais côté du technicien espagnol, parfois désagréable face aux caméras. Ce samedi, il n’y avait pourtant pas matière à s’agacer puisque le PSG l’a facilement emporté face à Angers, trouvant le chemin des filets à quatre reprises rien qu’en première période

L'échange savoureux entre Luis Enrique et un journaliste

Mais justement, un journaliste a pointé du doigt le fait que le PSG n’a inscrit aucun but en seconde période. Cette remarque a provoqué l’agacement de Luis Enrique. « Est-ce que tu as déjà joué au foot ? » demande le coach espagnol. « Oui » répond le journaliste. Le technicien poursuit l’échange : « Et tu jouais bien ? ». Avec une pointe d’honnêteté, le journaliste admet qu’il n’évoluait pas à un haut niveau. « Ah bah je comprends maintenant, a déclaré Luis Enrique. (Il ironise) C’est un match qui aurait dû s’arrêter à la mi-temps pour tout le monde. Y compris pour les supporters qui ont commencé à lancer des balles de tennis parce qu’ils voulaient jouer au tennis…».

« Je veux toujours plus de buts, mais... »

Mais le journaliste ne s’est pas tu, axant son argumentaire sur les entrées en jeu de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé en seconde période. « Oui. Oui, oui... Je veux toujours plus de buts. Mais l’adversaire aussi » a conclu un Luis Enrique savamment agacé.