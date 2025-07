PSG : Luis Enrique annonce un problème surprenant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le PSG va disputer son 63e match de la saison face au Bayern Munich, du jamais vu dans l’histoire du club. On pouvait alors penser que Luis Enrique apprécierait les six jours séparant le huitième de finale contre l’Inter Miami et le choc à venir, mais cela n’est pas le cas…

Ce samedi, le Paris Saint-Germain retrouve la compétition avec le quart de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich. Les hommes de Luis Enrique ont eu le temps de souffler, près d’une semaine après l’éclatante victoire contre l’Inter Miami (4-0). On pourrait alors penser que cette période de repos serait accueillie positivement par les Parisiens, qui sortent d’une saison éreintante, mais Luis Enrique n’est pas de cet avis.

« Six jours entre deux matchs, pour moi c’est beaucoup » Présent face à la presse à la veille d’affronter le Bayern Munich, Luis Enrique a regretté la période séparant les deux rencontres. « Pour être honnête, je dois dire que ça a été très long. Nous avons eu six jours entre deux matchs et pour moi c’est beaucoup, surtout à la fin de la saison, juge l’entraîneur du PSG, rapporté par Le Parisien. Mais on a fait une très bonne semaine d’entraînement, on a bien fait le boulot. L’équipe est prête. Ce sera un match difficile contre une des meilleures équipes de la compétition. Je pense qu’on peut voir un très grand match. »