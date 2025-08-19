PSG : Luis Enrique a trouvé sa nouvelle arme secrète !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG n’a pas tremblé face au FC Nantes (0-1) pour son premier match de championnat de la saison. Le salut côté parisien, est venu d’une frappe lointaine déviée de Vitinha. Depuis quelques matchs, les hommes de Luis Enrique semblent d’ailleurs en réussite sur les frappes en dehors de la surface.

Le PSG a lancé sa saison de la meilleure des manières. Quelques jours après le sacre en Supercoupe d’Europe, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir en marge du premier match de championnat de la saison. Longtemps gênés par le bloc bas des Canaris, les hommes de Luis Enrique l’ont finalement emporté.

Vitinha a marqué de loin Le salut est venu de Vitinha, capitaine du soir alors que la plupart des titulaires habituels étaient laissés sur le banc. Le milieu de terrain portugais a décoché une frappe à l’extérieur de la surface. Déviée, cette dernière a trompé Anthony Lopes avant de finir dans les filets. Une victoire tranquille donc pour le PSG, qui est en réussite sur ses tentatives lointaines.