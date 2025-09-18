PSG : Luis Enrique a trouvé la recette miracle ?

Avec une nouvelle victoire acquise ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG réalise un très bon début de saison, et ce malgré une préparation estivale très courte. Alors que son effectif commence à être miné par les blessures, Luis Enrique s’en réfère toujours à sa doctrine la plus fidèle : toujours penser positif malgré les coups durs.
Le PSG enchaîne. Vainqueur de tous ses matchs cette saison, le club parisien a parfaitement géré son retour en Ligue des Champions. Les champions d’Europe en titre ont balayé l’Atalanta Bergame au Parc des Princes ce mercredi soir.
Nouveau blessé au PSG
Seul point noir de cette belle soirée parisienne : la sortie sur blessure à l’heure de jeu de João Neves. Touché à une cuisse, le petit génie portugais a dû céder sa place à Gonçalo Ramos en seconde période. Sérieusement touché par les blessures, l’effectif du PSG paie sans doute le manque de repos cet été. Cependant, Luis Enrique veut toujours aller de l’avant.
« C'est la meilleure manière d'avancer »
« Nous avons eu très peu de jours de repos cet été, donc on est encore dans la continuité de la forme de la saison dernière. Mais on aime jouer au football, on est prêts pour cette compétition. C'est le début de la saison, bien sûr, mais il faut toujours aborder les choses avec un état d'esprit positif. C'est la meilleure manière d'avancer », a ainsi confié le technicien espagnol en conférence d’après-match.