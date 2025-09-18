PSG : Luis Enrique a trouvé la recette miracle ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec une nouvelle victoire acquise ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG réalise un très bon début de saison, et ce malgré une préparation estivale très courte. Alors que son effectif commence à être miné par les blessures, Luis Enrique s’en réfère toujours à sa doctrine la plus fidèle : toujours penser positif malgré les coups durs.

Le PSG enchaîne. Vainqueur de tous ses matchs cette saison, le club parisien a parfaitement géré son retour en Ligue des Champions. Les champions d’Europe en titre ont balayé l’Atalanta Bergame au Parc des Princes ce mercredi soir.

Nouveau blessé au PSG Seul point noir de cette belle soirée parisienne : la sortie sur blessure à l’heure de jeu de João Neves. Touché à une cuisse, le petit génie portugais a dû céder sa place à Gonçalo Ramos en seconde période. Sérieusement touché par les blessures, l’effectif du PSG paie sans doute le manque de repos cet été. Cependant, Luis Enrique veut toujours aller de l’avant.