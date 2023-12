PSG : Luis Enrique a tranché pour le remplaçant de Dembélé ?

Pierrick Levallet

Entré en jeu face au FC Nantes ce samedi, Ousmane Dembélé va beaucoup manquer au PSG contre le Borussia Dortmund. Suspendu après avoir reçu un carton jaune contre Newcastle, le joueur de 26 ans ne sera pas de la partie ce mercredi. Mais Luis Enrique aurait peut-être déjà trouvé son remplaçant.

Sorti victorieux de sa rencontre face au FC Nantes ce samedi (2-1), le PSG est désormais tourné vers son prochain choc. Et ce match aura des allures de finale. Les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une victoire est obligatoire si le PSG veut accéder au tour suivant de la Ligue des champions. Le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur. Mais la formation parisienne ne pourra pas compter sur l’une de ses principales armes offensives.

Dembélé ne sera pas de la partie face à Dortmund

Sanctionné d’un carton jaune face à Newcastle après avoir dégagé le ballon de colère suite à une décision arbitrale, Ousmane Dembélé sera suspendu pour le déplacement à Dortmund. Le champion du monde 2018 manquera les retrouvailles avec ses anciens supporters. Le PSG devra donc trouver une solution pour le remplacer. Et Luis Enrique aurait sans doute déjà pris sa décision.

Kolo Muani, le profil idéal pour le remplacer au PSG ?