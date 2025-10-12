PSG : Luis Enrique a tout compris, une star s’enflamme !

Au PSG, Luis Enrique dispose d’un effectif très fourni, au sein duquel plusieurs profils différents évoluent. En attaque, le coach espagnol peut compter sur certains joueurs très à l’aise dans le duel. Ancienne star du dribble en Europe, Eden Hazard a récemment avoué avoir été conquis par le jeu en place à Paris.
Le PSG dispose d’un effectif exceptionnel. En attaque, le club parisien peut se vanter de posséder plusieurs profils différents. En revanche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont tous un point commun.
Le PSG dispose de vrais dribbleurs
Les quatre fantastiques de l’attaque du PSG sont tous des dribbleurs hors-pair, capables de déstabiliser leur vis-à-vis. Un pur plaisir pour les supporters parisiens, mais pas que. A l’occasion d’un récent entretien accordé à So Foot, Eden Hazard s’est exprimé sur cette qualité dont disposent les attaquants du PSG, affirmant que Luis Enrique en était bien conscient.
« C'est souvent les joueurs talentueux qui dribblent »
« Il le sait très bien, c'est souvent les joueurs talentueux qui dribblent. Il n'y a qu'à voir la liberté qu'il laisse aujourd'hui à ses attaquants au PSG. Avec Manchester City, c'est probablement l'une des rares équipes que j'ai eu plaisir à voir jouer ces derniers mois », a ainsi confié la légende belge. Eden Hazard était lui-aussi considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs du monde il y a quelques années.