PSG : Luis Enrique a tout compris, une star s’enflamme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, Luis Enrique dispose d’un effectif très fourni, au sein duquel plusieurs profils différents évoluent. En attaque, le coach espagnol peut compter sur certains joueurs très à l’aise dans le duel. Ancienne star du dribble en Europe, Eden Hazard a récemment avoué avoir été conquis par le jeu en place à Paris.

Le PSG dispose d’un effectif exceptionnel. En attaque, le club parisien peut se vanter de posséder plusieurs profils différents. En revanche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont tous un point commun.

Le PSG dispose de vrais dribbleurs Les quatre fantastiques de l’attaque du PSG sont tous des dribbleurs hors-pair, capables de déstabiliser leur vis-à-vis. Un pur plaisir pour les supporters parisiens, mais pas que. A l’occasion d’un récent entretien accordé à So Foot, Eden Hazard s’est exprimé sur cette qualité dont disposent les attaquants du PSG, affirmant que Luis Enrique en était bien conscient.