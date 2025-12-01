PSG - Lucas Chevalier : L’annonce inattendue sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lucas Chevalier n'est pas passé loin de la catastrophe samedi en championnat, puisque le gardien du PSG a été taclé à la cheville de manière très virulente par le Monégasque Lamine Camara et s'en sort miraculeusement. Il a d'ailleurs pris la parole après la rencontre avec un discours assez inattendu sur son avenir et le fait que sa carrière puisque continuer...

Touché à la cheville droite sur un tacle en retard de Lamine Camara samedi au stade Louis II lors de la défaite du PSG face à l'AS Monaco (0-1), Lucas Chevalier a pris la parole au micro de beINSPORTS après la rencontre. L'ancien gardien du LOSC, visiblement marqué par cette action qui aurait pu lui coûter très cher pour la suite de sa carrière, a d'ailleurs affiché un discours assez inattendu et qui en dit long sur son soulagement de pouvoir continuer sa carrière au PSG.

« Je vais pouvoir continuer à jouer au football... » « Pour ma cheville ? Franchement, ça pourrait aller mieux. Je pense que tout le monde l’a vu : aujourd’hui, ma carrière aurait pu basculer, j’ai eu énormément de chance. Parfois, il y a des gestes qu’il faut éviter, et aujourd’hui, je sais que je vais pouvoir continuer à jouer au football toutes les semaines. J’ai vraiment eu beaucoup de chance », indique Lucas Chevalier, recruté par le PSG cet été pour 40M€.