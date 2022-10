Foot - PSG

PSG : Lionel Messi révèle les raisons de sa résurrection

Publié le 6 octobre 2022 à 19h10

Jules Kutos-Bertin

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi a connu une première saison difficile avec le club de la capitale. Très critiqué, l’Argentin est revenu beaucoup plus fort et a retrouvé son meilleur niveau. Interrogé sur ce retour au premier plan, l’international argentin a expliqué que la préparation de cet été avait tout changé.

Si tout le monde voyait Lionel Messi prolonger au FC Barcelone à l’été 2021, l’Argentin a fini par débarquer au PSG suite à l’incapacité du Barça de le conserver. Mais la première saison sous le maillot parisien a été décevante. Alors qu’il était censé faire passer un palier au PSG, Messi a paru dépassé toute la saison. Un premier exercice frustrant pour tout le monde, surtout que l’Argentin venait d’obtenir son septième Ballon d’Or.

Lionel Messi de retour au top

Mais cette saison, Lionel Messi va beaucoup mieux. Ce mercredi à Lisbonne, l’Argentin a encore inscrit un but sublime sur la pelouse de Benfica. Déjà auteur de huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant du PSG est en pleine bourre à moins de deux mois de la Coupe du Monde. Interrogé sur ce début de saison canon, Lionel Messi a apporté une explication sur cette différence flagrante avec l’année dernière.

¡#LeoMessi🐐 está en #StarPlusLA! 🔝No te pierdas En Primera Persona, la charla exclusiva del @PolloVignolo con el mejor jugador del mundo en la previa al Mundial de Qatar🇶🇦.📺📲#MiraloEnStarPlus —> https://t.co/XJsSVlQp2s pic.twitter.com/kyWWOiqHpH — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 6, 2022

« J'ai pu faire une très bonne pré-saison cette année que je n'avais pas faite l'année précédente »