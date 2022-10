Foot - PSG

PSG : Verratti se lâche, Galtier pousse un gros coup de gueule

Publié le 6 octobre 2022 à 09h45

Bernard Colas

Dans une rencontre difficile pour le PSG, Marco Verratti a été victime d’une grosse semelle de la part d’un joueur de Benfica, qui a écopé d'un carton jaune, de quoi susciter l’incompréhension dans le camp parisien. Alors que plusieurs de ses protégés ont affiché leur colère face à l’arbitrage, Christophe Galtier a lui aussi regretté certaines décisions.

Le PSG a passé une soirée difficile sur la pelouse de Benfica. Face à des Portugais en forme, les hommes de Christophe Galtier ont dû se contenter du match nul (1-1), affichant leur agacement à certains moments. Notamment après la faute d’Enzo Fernandez sur Marco Verratti, victime d’une grosse semelle au niveau du tibia. Finalement, le joueur de Benfica a écopé d’un simple carton jaune, une décision regrettée par Christophe Galtier.

La faute d’Enzo Fernandez sur Verratti 🤐 Jaune a dit l’arbitre ! pic.twitter.com/ZiZ1Higtvw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 5, 2022

« Verratti, il peut avoir une jambe cassée »

« Je pense que l'arbitre n'a pas été aidé par ses assistants et par la VAR. Verratti, il peut avoir une jambe cassée. L'arbitre est dans son match, il peut se tromper. Mais c'est l'assistance qui aurait dû l'alerter, car le joueur (Enzo Fernandez) a mis les deux pieds sur la jambe de Verratti », a confié Galtier en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe .

« S'il y a plus d'intensité, c'est cassé, mais bon… »